Danone Führungswechsel in Österreich

Seit Januar hat Danone in Österreich einen neuen Chef im Milchfrischebereich: Karim Chaouch hat Dimitri Van der Heyden an der Spitze abgelöst, der in die Konzernzentrale nach Paris wechselt.

