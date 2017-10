Deutsche Cola Afri und Fritz liebäugeln mit US-Markt

Fritz Kola-Gründer Mirco Wiegert sondiert den US-Markt. Afri-Cola startete bereits im April an der Westküste und will dort weiter "gutes Geld" verdienen.Zwei auf gleichem Weg. Die deutschen Kult-Colas Afri und Fritz zieht es in die USA. Die zur Karlsberg Gruppe gehörende pop-op-Cola startete im April mit einem Generalimporteur und rollt den US-Markt von Kalifornien aus mit vier Distributeuren auf.

