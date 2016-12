Digitaler Wandel Nestlé Deutschland verschmilzt Digital- und Media-Unit

Nestlé Deutschland dockt seine Media-Aktivitäten organisatorisch an die Digital Unit unter der Führung von Tina Beuchler an. In ihrer aufgewerteten Position als Digital & Media Director verantwortet sie damit neben der digitalen Transformation des Unternehmens auch wieder übergreifend den Mediabereich.

