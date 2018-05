Digitalisierung und Logistik Nordmann will in seine Kernkompetenzen investieren

Nordmann will in seine Kernkompetenzen investieren

Die Nordmann Unternehmensgruppe treibt die Konzentration auf ihr Kerngeschäft an und investiert erneut einen Millionenbetrag in Ausbau und Digitalisierung.

Die Nordmann Unternehmensgruppe will im laufenden Jahr 2018 mehr als 10 Mio. Euro investieren. Nach Umbaumaßnahmen in der Struktur will sich das Unternehmen damit wieder stärker als Mittelständler positionieren –