Neun Monate Beiersdorf hebt Umsatzprognose an

Trotz des Hacker-Angriffs schafft es Beiersdorf, sowohl bei der Kosmetik- als auch der Klebstoffsparte den Erlös deutlich zu steigern. Während die Umsatzprognose erhöht wird, bestätigt der Konzern den Ergebnisausblick lediglich.Der Nivea-Konzern Beiersdorf hebt seine Umsatzprognose an. Seit Beginn des Geschäftsjahres hätten die Erlöse kontinuierlich zugelegt, teilte der Dax-Konzern mit. Vor allem im dritten Quartal habe das Pflegegeschäft mit einem Plus von 3,9 Prozent einen Sprung nach vorn gemacht, die Klebstofftochter Tesa sei mit einem Plus von 11,1 Prozent wieder zweistellig gewachsen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.