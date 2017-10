Drittes Quartal Colgate verschärft Sparprogramm

Bis zu 100 Millionen US-Dollar mehr als ursprünglich geplant, will der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive jährlich einsparen. Das hat Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung im dritten Quartal. Der US-Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive verschärft vor dem Hintergrund leicht rückläufiger Geschäfte in Nordamerika sein Sparprogramm. Das geht aber zunächst ins Geld, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

