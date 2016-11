Drittes Quartal L'Oréal kann in Nordamerika punkten

Gute Geschäfte in Nordamerika lassen L'Oréal die Erwartungen der Analysten im dritten Quartal übertreffen. Der organische Umsatz steigt konzernweit dadurch um 5,6 Prozent. Auch in Westeuropa ist der Schönheitsspezialist im Plus.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.