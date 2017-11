Drittes Quartal Mondelez überrascht mit guter Entwicklung

Mondelez steigert bereinigten Gewinn je Aktie um 12 Prozent Umsatz legt im dritten Quartal um 2,1 Prozent zu In Europa liegt das Plus bei fast 5 Prozent Der Milka-Hersteller Mondelez hat mit überraschend guten Quartalszahlen Anlegerherzen schmelzen lassen. Im nachbörslichen Handel am Montag schoss der Aktienkurs in der Spitze um mehr als 6 Prozent nach oben. Mondelez hatte im dritten Quartal beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) selbst die Erwartungen der optimistischsten Experten übertroffen.

