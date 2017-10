Drittes Quartal Unilever wächst dank Schwellenländern

Der Konsumgüterkonzern Unilever muss sich wie Konkurrent Nestlé mit schwächeren Zahlen zufrieden geben. Nur dank der Zuwächse in den Schwellenländern wurde der organische Umsatz im dritten Quartal leicht gesteigert. Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im dritten Quartal ein schwächeres organisches Wachstum verzeichnet als erwartet. So hemmten Regenwetter in Europa und die Hurrikane in den USA zum Beispiel die Nachfrage nach Eiscreme, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

