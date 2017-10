Drittes Quartal Zigarettenproduktion über Vorjahr

Die vor der Schockbild-Einführung angelegten Lagerbestände haben sich geleert, die Zigarettenhersteller haben die Produktion wieder hochgefahren. Effekt: Im dritten Quartal liegt die hergestellte Menge wie schon im Quartal zuvor über Vorjahr, ohne dass zwingend mehr geraucht wurde. Der deutsche Fiskus hat mehr an Rauchern verdient. Im dritten Quartal wurden 7,2 Prozent mehr versteuerte Zigaretten produziert als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

