Feinkost Müller investiert 500 Millionen bei Homann

Die Unternehmensgruppe Theo Müller will ihre Feinkost-Tochter Homann wieder profitabel machen und investiert deshalb bis zu 500 Millionen Euro. Ein Großteil des Geldes fließt in einen neuen Standort, vermutlich in Leppersdorf.

