E-Commerce Oetker launcht Online-Shop in Österreich

Oetker hat in Wien einen Online-Shop in Betrieb genommen, der die eigenen Backprodukte, Müslis und Rezeptbücher innerhalb kurzer Lieferzeiten in 95 Länder rund um den Globus liefert. Der österreichische Ableger der Bielefelder bietet mehr als 200 Artikel an.

Oetker hat einen neuen Online-Shop in Österreich in Betrieb genommen, der in 95 Länder der Welt liefert. Unter w