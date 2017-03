Eierbranche Erstmals mehr Hennen in Öko-Haltung als in Käfigen

2016 hat es erstmals in Deutschland mehr Legehennen in Öko- als in Käfig-Haltung gegeben. Während immer mehr Geflügelhalter auf Bio setzen, sinkt die Anzahl der Tiere in Käfigen deutlich. Insgesamt wurden hierzulande im vergangenen Jahr knapp 12 Mrd. Eier gelegt.

