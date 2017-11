Einigung Tönnies bestellt neue Konzernführung

Bei Deutschlands größtem Fleischkonzern Tönnies ist die gleichberechtigte Besetzung der Holding-Führung abgeschlossen. Neben Clemens Tönnies wird Andres Ruff neu in die Geschäftsführung des Tönnies-Konzerns einrücken. Beide teilen sich den Vorsitz in der Familienholding. Der Fleischkonzern Tönnies bestellt eine neue Konzernführung. Neben Clemens Tönnies wird Andres Ruff in die Geschäftsführung des Tönnies-Konzerns einrücken.

