Eistee-Joint-Venture mit Coca-Cola Nestlé will Nestea alleine vorantreiben

Der Lebensmittelriese Nestlé sieht keinen Sinn mehr in seinem Eistee-Joint-Venture mit Coca-Cola. Künftig will der Schweizer Konzern die Marke Nestea in Eigenregie weiterentwickeln. Coca-Cola bekommt im Gegenzug eine Produktions- und Vertriebslizenz für Kanada und sechs europäische Länder.

