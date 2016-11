Erstes Geschäftsquartal Coty leidet unter Wachstumsschmerzen

Am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl gehörte der Parfümkonzern Coty zu den großen Verlierern an der Börse: Mit einem Minus von 15,6 Prozent notierte die Aktie auf dem tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Schuld liegt aber nicht bei Donald Trump, sondern bei schwachen Quartalszahlen. Coty laboriert an der Übernahme der P&G-Beautysparte.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.