Erstes Quartal Deutsche Bierbrauer verlieren weiter an Absatz

Deutsche Bierbrauer verlieren weiter an Absatz

Die Durststrecke für Deutschlands Brauer hält an: Die Bierhersteller büßen zum Jahresstart im In- und Ausland an Absatz ein.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres haben Deutschlands Brauer mit 19,6 Millionen Hektolitern Bier 1,6 Prozent weniger abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Rückläufig waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Mittwoch sowohl der Absa