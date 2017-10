Erstes Quartal P&G gewinnt mit Schönheitsprodukten

Der weltgrößte Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat in seinem ersten Geschäftsquartal bei Umsatz und Gewinn zugelegt. Während der Bereich mit Schönheitsprodukten punktet, verliert das Rasier-Geschäft.Vor allem das Geschäft mit Schönheitsprodukten ließ den Konzernumsatz von Procter & Gamble (P&G) in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 16,65 Milliarden US-Dollar (14,1 Mrd Euro) klettern, wie der Hersteller von Pampers-Windeln und Ariel-Waschmittel in Cincinnati mitteilte.

