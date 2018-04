Erstes Quartal Pleite von Toys 'R' Us brockt Hasbro Verlust ein

Pleite von Toys 'R' Us brockt Hasbro Verlust ein

Der US-Spielzeugproduzent Hasbro ist im Strudel der Toys-'R'-Us-Pleite im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Zudem hat der Monopoly-Hersteller in Europa Absatzprobleme.

Die Abwicklung der Spielzeugkette Toys 'R' Us hat den Transformers- und Monopoly-Hersteller Hasbro im ersten Quartal in die roten Zahlen gerissen. Der US-Konzern meldete am Montag einen Verlust von 112,5 Millionen US-Doll