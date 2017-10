Erstes Quartal Whiskey-Geschäft beschert Pernod Ricard guten Jahresstart

Pernod Ricard kann im ersten Quartal den Umsatz aus eigener Kraft um 5,7 Prozent steigern In allen Regionen kann der Spirituosenkonzern zulegen Für das Gesamtjahr sehen sich die Franzosen auf Kurs Ein reißender Whiskey-Absatz in den USA treibt den weltweit zweitgrößten Spirituosenkonzern Pernod Ricard weiter an. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende September erzielten die Franzosen einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro, wie sie am Donnerstag in Paris mitteilten.

