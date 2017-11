Eurogroup Rewe baut Fruchtgeschäft aus

Die Obst- und Gemüsetochter der Rewe, Eurogroup, erhält einen internationalen Zuschnitt und überträgt ihr Kopflagersystem auch auf andere Märkte. Künftig wird sie auch in Ost- und Südeuropa über grüne Drehscheiben verfügen. Nachdem die Rewe Group in Deutschland mit Hilfe ihrer Fruchttochter Eurogroup auf dem Weg zum Selbstversorger bei Obst und Gemüse das Ziel fast erreicht hat, berichtet Eugenio Guidoccio von Plänen für äquivalente Systeme in Süd- und Osteuropa.

