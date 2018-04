Europa-Expansion PHW wird Partner von Beyond Meat

PHW wird Partner von Beyond Meat

Bei der Expansion nach Europa setzt das US-amerikanische Start-up Beyond Meat auf den deutschen Geflügelkonzern PHW. Das niedersächsische Familienunternehmen übernimmt den Vertrieb des Burgers aus Pflanzenprotein exklusiv.

Das kalifornische Unternehmen Beyond Meat steigt in den europäischen Markt ein und arbeitet dabei mit der deutschen PHW-Gruppe ("Wiesenhof") zusammen. "Beyond