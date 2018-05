Europa-Expansion Zandbergen wird Partner von Beyond Meat

Zandbergen wird Partner von Beyond Meat

Beyond Meat treibt seine Expansion in Europa voran. Nach der kürzlich geschlossenen Partnerschaft mit Wiesenhof für den Vertrieb der veganen Fleisch-Alternativen kann jetzt auch der niederländische Fleischimporteur Zandbergen die Produkte des kalifornischen Start-ups in weiten Teilen Europas vertreiben.

