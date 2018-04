Expansion Rügen Fisch presst Öl für Babyprodukte

Mit Fischöl, Eiweiß und Convenience-Produkten will der Konzern Thai Union Umsatz und Marge steigern. Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle.

Thai Union will noch in diesem Jahr die Produktion von Fischöl anfahren. Das sagte der deutsche Finanzchef Jörg Ayrle der LZ ( ). Auf dem Gelände der deutschen Tochtergesellschaft Rügen Fisch in Rostock baut das Unternehme