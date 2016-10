Expansionskurs Kellogg kauft in Brasilien zu

Der Cerealien-Riese Kellogg hat seine bisher größte Übernahme in Lateinamerika angekündigt. Mit dem Kauf von Ritmo Investimento sichert sich der US-Konzern die Mehrheit an dem brasilianischen Nahrungsmittelhersteller Parati und setzt somit seine Expansion in Schwellenländer fort.

