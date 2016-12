Fleischwaren Gutberlet verkauft KFF an Tierfutterproduzenten

Die Kurhessische Fleischwarenfabrik hat die längste Zeit als Wurst-Produzent existiert – in Zukunft soll in Fulda Futter für Hunde und Katzen hergestellt werden. Wolfgang Gutberlet hat den Betrieb an den Tiernahrungsspezialisten Deuerer verkauft.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.