Frischkäsehersteller Emmi verkauft Beteiligung in Italien

Der Molkereikonzern Emmi räumt sein Italiengeschäft auf: Nach dem Verkauf des Joghurtherstellers Trentinalatte vor drei Jahren trennen sich die Schweizer nun auch von ihrer Beteiligung am Frischkäsehersteller Venchiaredo. Künftig will Emmi in Land andere Schwerpunkte setzen.

