Friseur-Geschäft Henkel stärkt Hair-Professional-Sparte mit Zukauf

Nach milliardenschweren Übernahmen im Waschmittel- und Verpackungsgeschäft schlägt der Konsumgüterkonzern Henkel in kleineren Dimensionen in der Friseursparte zu. Neuer Übernahmekandidat ist der mexikanische Anbieter Nattura Laboratorios samt Töchtern in USA, Kolumbien und Spanien.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.