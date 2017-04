Fritz-Kola Getränkeproduzent verstärkt die Geschäftsführung

Der ehemalige Brown-Forman-Manager Winfried Rübsam heuert bei Fritz-Kola an. Dort rückt er in die Geschäftsführung. Der Hamburger Getränkehersteller will von der Branchenerfahrung des 45-Jährigen profitieren.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.