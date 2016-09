Fruchtspezialisten Cobana bereitet Führungswechsel vor

Kontinuität und Wachstum - das soll der Eintritt von Jürgen Bruch in die Geschäftsleitung von Cobana Fruchtring, dem Zusammenschluss von Fruchtspezialisten, auch in Zukunft garantieren. Jürgen Boruszewski, der bis dahin noch alleine die Geschäfte in Hamburg führt, spricht über die Herausforderungen, die seinen Nachfolger erwarten.

