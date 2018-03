Fruchtvermarkter Greenyard schließt Niederlassungen in Deutschland

Greenyard schließt Niederlassungen in Deutschland

Spekuliert wurde schon länger, jetzt werden Tatsachen geschaffen: Der belgische Mischkonzern Greenyard macht die beiden Niederlassungen in Bremen und Neunkirchen dicht. Davon sind 100 Mitarbeiter betroffen.

