Führungswechsel FrieslandCampina bekommt einen neuen CEO

Wechsel an der Spitze des europäischen Molkereiriesen FrieslandCampina: Der bisherige CEO Roelof Joosten gibt seine Position zum Jahresbeginn 2018 an einen Manager aus den eigenen Reihen ab.FrieslandCampina bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Vorstandsvorsitzenden: CEO Roelof Joosten wird zum Jahresbeginn 2018 vom bisherigen Finanzchef Hein Schumacher an der Spitze des europäischen Molkereiriesen beerbt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.