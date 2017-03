Führungswechsel Kers verlässt Müller Milch

Ronald Kers kehrt der Unternehmensgruppe Theo Müller den Rücken. Nachdem er an der Firmenspitze durch den Lindt-&-Sprüngli-Manager Uwe Sommer ersetzt wurde, sollte er eigentlich wieder das Geschäft der Gruppe in Großbritannien und Irland übernehmen. Doch wird er jetzt in den nächsten Monaten ausscheiden.

