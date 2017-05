Zusammenschluss Lactalis springt Omira zur Seite

Die Großmolkerei Omira will unter das Dach der Lactalis-Gruppe schlüpfen, um sich in der Milchmarktkrise weiter behaupten zu können. In einem Monat stimmen die Genossen über die ausgehandelte Übernahme durch den französischen Milchindustriekonzern ab. Eine Milchpreisgarantie über zehn Jahre soll die Entscheidung versüßen.

