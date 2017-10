Gefa Export-Vereinigung beruft Sprecher

Die German Export Association for Food and Agriproducts (Gefa) hat einen neuen Sprecher gewählt. Der Manager kommt vom Marzipan-Spezialisten J.G. Niederegger. Willi Meier, Prokurist und Exportleiter des Marzipan-Spezialisten J.G. Niederegger, ist zum Sprecher der German Export Association for Food and Agriproducts (Gefa) gewählt worden. Er löst Franz-Georg von Busse ab, der den ehrenamtlichen Posten als Streiter für die Exportinteressen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft seit der Gefa-Gründung vor acht Jahren innehatte.

