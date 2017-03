Geflügelpest Geflügelpest trifft auch die USA

In einer Hähnchen-Produktion im US-Staat Tennessee wurde jetzt eine Variante der Geflügelpest nachgewiesen, die auch Menschen gefährlich werden kann. Die H7N9-Variante, an der in China seit Anfang des Jahres bereits zahlreiche Menschen gestorben sind, unterscheide sich aber von der in den USA, heißt es offiziell.

