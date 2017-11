Gerichtsurteil zu Mengenangaben Ferrero muss bei Raffaello nachbessern

Es ist keine Trennhilfe, sondern eine Einzelverpackung - diese Einstufung der Raffaello-Umhüllung des Frankfurter Landgerichts bringt den Süßwarenhersteller Ferrero jetzt in Zugzwang. Dieser will das Urteil so nicht hinnehmen.Das Frankfurter Landgericht verlangt vom Süßwarenhersteller Ferrero genauere Mengenangaben auf der Verpackung seines Konfekts "Raffaello". Das Unternehmen müsse die Stückzahl nennen, die Angabe in Gramm helfe Konsumenten nicht, heißt es in dem noch nicht rechtskräftigen Urteil.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.