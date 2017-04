Geringeres Wachstum Lego entlässt Fabrikmitarbeiter

Nachdem Lego im vergangenen Jahr nicht mehr so stark gewachsen ist wie im Vorjahr, setzt der dänische Spielzeugriese in seinen Fabriken den Rotstift an: Weltweit werden 176 Stellen gestrichen.

