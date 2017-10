Geschäftsentwicklung Schwegmann baut Berentzen um

Oliver Schwegmann ist seit Juni Vorstandschef von Berentzen. Auf ihn warten große Aufgaben: Mit einer Gewinnwarnung im Rücken will er den Getränkehersteller neu organisieren.Bei Berentzen stehen die Zeichen auf Umbruch: "Wir sind für ein Unternehmen dieser Größe, was der eines Familienunternehmens entspricht, in der Organisation und Marktbearbeitung viel zu komplex aufgestellt", sagt der seit Juni amtierende Vorstandschef, Oliver Schwegmann, im Vorfeld der Drittquartalszahlen.

