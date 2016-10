Geschäftsjahr Ausmal-Boom führt zu Rekordumsatz bei Schwan-Stabilo

Schwan-Stabilo profitiert im vergangenen Geschäftsjahr von guten Geschäften in der Kosmetiksparte sowie vom Ausmaltrend bei Erwachsenen: Mit einem Plus von rund 18 Prozent fährt der Hersteller den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte ein.

