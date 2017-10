Geschäftsjahr Halloren schreibt erneut Verluste

Halloren hat das zweite Jahr in Folge Verluste gemacht. Zudem entwickelt sich der Umsatz schwächer als der Markt. Mittelfristig will die Schokoladenfabrik aus Halle wieder aus eigener Kraft wachsen und erwartet wieder steigende Umsätze. Das Minus lag bei der Schokoladenfabrik Halloren im vergangenen Jahr bei 970.000 Euro, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Das Unternehmen stellte die Zahlen am Mittwoch auf einer Hauptversammlung vor.

