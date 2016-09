Geschäftszahlen Red Bull verzeichnet Rekordgewinn

Das Geschäftsjahr 2015 ist für Red Bull außerordentlich gut gelaufen: Der Jahresgewinn steigt auf Rekordniveau, Umsatz und operatives Ergebnis verzeichnen ein fettes Plus. Der österreichische Energydrinkhersteller hat vor allem in der Türkei, Südafrika und Saudi-Arabien deutlich mehr Getränkedosen verkauft. Auch in Deutschland stieg der Absatz.

