Geschäftszahlen Südzucker sieht sich nach zweitem Quartal auf Kurs

Südzucker steigert im zweiten Quartal den Umsatz um 7 Prozent Beim operativen Gewinn liegt das Plus bei 30 Prozent Prognose für das Gesamtjahr bestätigt Südzucker hat im zweiten Geschäftsquartal von gestiegenen Zuckererlösen und Zuwächsen beim Ökosprit Bioethanol profitiert. Von Juni bis Ende August schnellte das operative Ergebnis um knapp 30 Prozent auf 128 Millionen Euro in die Höhe, wie der MDax-Konzern am Donnerstag mitteilte.

