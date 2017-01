Geschäftszahlen Unilever enttäuscht im vierten Quartal

Unilever verliert gegen Ende des Jahres 2016 an Schwung: Vor allem in Brasilien und Indien hat der Konsumgüterkonzern zu kämpfen. Zwar hat Unilever im vergangenen Jahr organisch den Umsatz um 3,7 Prozent gesteigert, doch hinter dem vierten Quartal steht ein Plus von nur 2,2 Prozent. Dies war weniger als Analysten erwarteten.

