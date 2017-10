Getränkelogistiker Trinks übernimmt Bier Hövelmann

Die Hövelmann-Gruppe richtet sich neu aus und konzentriert sich auf die Produktion von Mineralwasser und Limonade. Das Zweitgeschäft, die gebündelte Abwicklung von Mehrweggetränken für den LEH, schlüpft zum Jahreswechsel komplett unter das Dach der Goslarer Trinks GmbH. Bier Hövelmann ist Geschichte, zumindest in der bisherigen Form. Die Geschäftsführung gibt die "Wahrnehmung sämtlicher administrativer und organisatorischer Aufgaben" zum Januar 2018 an die Trinks GmbH, Goslar, heißt es in einem aktuellen Kundenschreiben, das der LZ vorliegt.

