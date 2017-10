Greiwing Logistiker bekommt neuen Geschäftsführer

Der neue Geschäftsführer bei Greiwing Logistics kennt das Grevener Unternehmen schon seit drei Jahren. Damals hatte er als Prokurist angeheuert. Matthias Geiß, ist zum Geschäftsführer des Grevener Logistikspezialisten Greiwing logistics for you GmbH aufgestiegen. Der erweiterten Geschäftsführung gehörte Geiß in seiner Funktion als Prokurist bereits seit mehr als drei Jahren an.

