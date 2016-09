Großbritannien Müller Milch stockt die Investitionen auf

Die Molkerei Müller legt bei den Investitionen in Großbritannien nach. Zusätzliche 100 Mio. Pfund will der Milchriese in den kommenden 18 Monaten in den Ausbau des Geschäfts stecken. Denn das Unternehmen sieht große Wachstumschancen.

