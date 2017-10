H-5-Variante Vogelgrippe kehrt wieder zurück

In den Niederlanden ist in einem Legehennen-Betrieb die Vogelgrippe ausgebrochen. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die weniger aggressive H-5-Variante.Auf einer Geflügelfarm in Sint Philipsland in der Provinz Zeeland ist in einem Legehennen-Betrieb mit über 40.000 Tieren die Vogelgrippe ausgebrochen, das teilt das niederländische Wirtschaftsministerium in Den Haag mit. Es handele sich bei dem Ausbruch wahrscheinlich um die weniger aggressive H-5 Variante, heißt es von Seiten der Behörde.

