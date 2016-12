H5N8-Erreger Vogelgrippe-Risiko bleibt unverändert hoch

Aufgrund neuer Vogelgrippe-Fälle ist das Risiko in Deutschland weiter hoch. So viele Geflügelpestausbrüche in so kurzer Zeit gab es bundesweit bislang nicht, betonen Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts. Eine Entspannung der Lage ist derzeit nicht in Sicht.

