H5N8-Virus Gefährliche Geflügelpest am Bodensee

Bei Wildvögeln am Bodensee wurde der Vogelgrippe-Virus H5N8 nachgewiesen. Am Dienstag war diese gefährliche Form der Vogelgrippe bereits in Schleswig-Holstein festgestellt worden. Dort gilt inzwischen Stallpflicht für sämtliches Geflügel. Vogelgrippe-Fälle melden auch Polen, Kroatien und Ungarn.

